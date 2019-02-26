الليلة.. حفل "الجندى" و"محجوب" بجزوبت الإسكندرية

يشهد مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل موسيقي يجمع بين عازفة العود والمؤلفة الموسيقية صافيناز الجندي٬ وعازف الجيتار والمؤلف الموسيقي ياسين محجوب في تجربة تحتوي على مجموعة من المؤلفات الخاصة لكل منهما برؤيتهما معا، بالإضافة إلى بعض المقطوعات الشهيرة برؤيا للعود والجيتار.



يذكر أن "صافيناز الجندي" عازفة عود من الإسكندرية، تعزف على آلة العود منذ عشرين عاما، بدأت العزف بالتعلم الذاتي وبدأت مشوارها الفني بالعزف في مسابقات المدارس وفرقة الحرية للموسيقى العربية والعزف والفوز بمسابقات الجامعة ومسرح الجامعة، ثم التحقت ببيت العود العربي، وبدأت في تأليف مقطوعات موسيقية لآلة العود وشاركت في العديد من المشروعات الموسيقية والفرق الموسيقية، كما قدمت العديد من العروض الموسيقية المنفردة والجماعية



أما "ياسين محجوب" مطرب ومؤلف موسيقي وعازف جيتار من الإسكندرية له عدة مؤلفات غنائية ومؤسس لفريق قرار إزالة وفريق مداد وشارك في العديد من التجارب الموسيقية مع مجموعات من الفنانين المستقلين في مصر، وشارك في عدد من الورش الفنية والموسيقية، مهتم بالتجريب والبحث الموسيقي.