القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
فن
الإثنين 25/فبراير/2019 - 05:15 م

مهرجان إبداعات طلاب أكاديمية الشروق يصدر كتابًا عن سميحة أيوب

سميحة أيوب
سميحة أيوب
حسن أمين
dostor.org/2531743

أصدرت إدارة الدورة الرابعة لمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام بأكاديمية الشروق، كتابا بعنوان "سميحة أيوب: سيدة المسرح العربي".

يتناول الكتاب لمحات من حياة سيدة المسرح العربي ومسيرتها الفنية وعشقها الكبير للمسرح وأهم المدارس الفنية التي أثرت فيها، مع استعراض لأهم الأعمال الفنية التي قدمتها للجمهور، فقد قدمت ما يقارب من 170 عملا مسرحية من الأدب العالمي والمصري، بالإضافة إلى الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية التي تركت بصمه في قلوب الجماهير.

يحمل هذا الكتاب في طياته صورا مشوقة من أعمال سيدة المسرح العربي الفنية وأفيشات أشهر أعمالها وصور لفيلا سميحة أيوب في إطار جولة مصورة قام بها وفد المعهد الدولي العالي للإعلام.

ومن المقرر أن يتم توزيع الكتاب بحفل افتتاح الدورة الرابعة يوم 3 مارس بدار الأوبرا المصرية.

الكتاب من تأليف د.نسرين عبد العزيز منسق عام المهرجان ومدرس الاذاعة والتليفزيون بالمعهد، وقام بكتابة المقدمة عميد المعهد ورئيس المهرجان الدكتور محمد سعد إبراهيم، بمعاونة مجموعة من الطلاب الذين قاموا بتجميع بعض المعلومات اللازمة للكتاب.

مهرجان إبداعات طلاب أكاديمية الشروق يصدر كتابًا عن سميحة أيوب
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 3 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

الملا: بداية تصدير حامض الفوسفوريك من أبوطرطور للخارج نوفمبر 2021

رئيس الاتحاد الأوروبى يعرب عن تقديره للسيسى لنجاح القمة

السيسي: عمل إرهابي واحد يستطيع تحويل شرم الشيخ لمدينة أشباح

السيسي: بعض الدول تورطت فى توفير التمويل والدعم السياسى للإرهابيين

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

السيسى لمنتقدى عقوبة الإعدام: "أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا"

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

3 ميداليات لمصر في اليوم الأول لبطولة الجائزة الكبرى بألعاب القوى البارالمبية

بدء منافسات الفرق الجماعية لسيف المبارزة بالبطولة العربية للجامعات

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يستقيل من منصبه

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

مرتضى منصور بعد تسجيله ضمن المتغيبين: بلغتهم فى البيت إنى في المجلس.. وعبدالعال يرد: "ملناش دعوة"

"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

السيسى لمنتقدى عقوبة الإعدام: "أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا"

ads
كشكول

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بتربية الفنية حلوان

٦٥دولة تشارك في مسابقة «ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 بمصر

"عبد الباري" يفتتح معرض التسوق الخيري بجامعة الزقازيق.. غداً

الزقازيق: فتح باب الترشيح لمنصب العميد في ثمان كليات

انفوجراف.. الجامعات الفائزة بإنشاء مراكز التميز مع الوكالة الأمريكية

الأمصار

بينهم قيادي كبير.. مقتل عشرات الحوثيين في اشتباكات بحجة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون يمارسون القمع والإرهاب بحق الشعب

بورصة موسكو تقفز لأعلى مستوى في أسبوعين

وزير التسامح الإماراتي يكرم شيخ الأزهر الشريف

السودان: تحديد "خليفة" البشير في رئاسيات 2020 بعد رمضان

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

استمرار غزو الثعابين في أستراليا.. مسافرة تجده في حذائها

Ordinem متعة مطابقة الألوان

Border Control.. الزومبى يجتاحون أمريكا

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎