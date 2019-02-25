مهرجان إبداعات طلاب أكاديمية الشروق يصدر كتابًا عن سميحة أيوب

أصدرت إدارة الدورة الرابعة لمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام بأكاديمية الشروق، كتابا بعنوان "سميحة أيوب: سيدة المسرح العربي".



يتناول الكتاب لمحات من حياة سيدة المسرح العربي ومسيرتها الفنية وعشقها الكبير للمسرح وأهم المدارس الفنية التي أثرت فيها، مع استعراض لأهم الأعمال الفنية التي قدمتها للجمهور، فقد قدمت ما يقارب من 170 عملا مسرحية من الأدب العالمي والمصري، بالإضافة إلى الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية التي تركت بصمه في قلوب الجماهير.



يحمل هذا الكتاب في طياته صورا مشوقة من أعمال سيدة المسرح العربي الفنية وأفيشات أشهر أعمالها وصور لفيلا سميحة أيوب في إطار جولة مصورة قام بها وفد المعهد الدولي العالي للإعلام.



ومن المقرر أن يتم توزيع الكتاب بحفل افتتاح الدورة الرابعة يوم 3 مارس بدار الأوبرا المصرية.



الكتاب من تأليف د.نسرين عبد العزيز منسق عام المهرجان ومدرس الاذاعة والتليفزيون بالمعهد، وقام بكتابة المقدمة عميد المعهد ورئيس المهرجان الدكتور محمد سعد إبراهيم، بمعاونة مجموعة من الطلاب الذين قاموا بتجميع بعض المعلومات اللازمة للكتاب.