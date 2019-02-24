بث حي ومباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوتيوب

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مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ستلعب في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الموافق 24-2-2019، وسوف تقوم بنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة بالتعليق العربي، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات كثيرة مثل قناة idman المتوفرة عبر القمر الصناعي أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.





القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز

CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500

IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500

ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000

RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700

IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500



