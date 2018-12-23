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سياسي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:25 م

رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)

رئيس مجلس النواب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2447787

استقبل علي عبدالعال بمكتبه اليوم، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة شئون الهجرة المصريين في الخارج وفدًا من علماء مصر في الخارج.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور عبدالعال عن سعادته لاستقباله هذه الكوكبة من علماء مصر، واصفًا إيّاهم بأنهم سفراء مصر في الخارج، والذين خرجوا من رحم الوطن، مؤكدًا أنهم القوة الناعمة لنهضة مصر الشاملة.

كما أكد أن الدولة المصرية تدرك أهمية العلم كمخرج وحيد للنهوض بالبلاد فى شتى المجالات، مضيفًا أن علماء مصر في الخارج يمثلون شريحة مهمة من المصريين بالخارج ولديهم استعداد كبير لإمداد المؤسسات العلمية والبحثية في مصر بخبراتهم، من منطلق خبراتهم وانتمائهم لوطنهم وحرصهم على تقدمه.

ودعا الدكتور عبدالعال هذه الكوكبة وغيرهم من علماء مصر بالخارج إلى التواصل الدائم مع وطنهم من أجل النهوض بمستقبل مصر ودعم مسيرة التنمية وتحديثها.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة نبيلة مكرم على أهمية مشاركة علماء مصر في الخارج في الفعاليات المهمة في بلدهم، وحرصهم على تفعيل العلاقة بينهم وبين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرة إلى حرصهم على زيارة البرلمان وحضور جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسعادتهم بترحيب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بهم.

من جانبهم، عبر علماء مصر في الخارج عن سعادتهم بوجودهم في مجلس النواب مثمنين دور المجلس في مواكبة التشريعات العالمية، والمساهمة في إصدار تشريعات تدعم البحث العلمي والعلوم التكنولوجيا، فضلًا عن دعم جهود التنمية المصرية في كافة المجالات والميادين، مدركين لأهمية دورهم كسفراء لوطنهم في الخارج، فضلا عن نقلهم للخبرات العلمية المختلفة، وتشجيعهم لكافة الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي والتعليم في وطنهم مصر.

رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
رئيس مجلس النواب يكرم علماء مصر في الخارج (صور)
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