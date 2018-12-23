n Verlore Verstand رحلة الأحلام والكوابيس

كن على استعداد للسفر إلى واقع من الأحلام والكوابيس. ماذا سوف تكتشف عن نفسك في هذه الرحلة وماذا ستجد فى عقلك الباطن؟ هذا ما سوف تعرفه من خلال لعبة الغموض والمغامرة الجديدة n Verlore Verstand التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية لنظام نينتندو سويتش.

في هذه الرحلة المجهولة إلى المجهول، يجب عليك السفر خلال متاهات الذكريات، فربما تجد نفسك فى ميناء أو متاهة، أو بين أطلال أو تقترب من شجرة وحيدة فى صحراء قاحلة أو غير ذلك. لكنك في نهاية المطاف ستجد طريقك إلى الحقيقة الخاصة بك.

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