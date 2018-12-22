beIN CONNECT - مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب

يدخل المدير الفني لريال مدريد سانتياجو سولاري مباراة العين بتشكيل من المتوقع أن يتكون من، تيبو كورتوا بحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز.

فيما ستكون تشكيلة الفريق الإماراتي المتوقعة أن تبدأ المواجهة كالآتي، حارس المرمى: خالد عيسى، خط الدفاع: تسوكاسا شيوتاني – محمد فايز – إسماعيل أحمد – محمد أحمد، خط الوسط: ريان يسلم – محمد عبد الرحمن – تونجو دومبيا – حسين الشحات، وفي الهجوم: كايو فيرنانديز – ماركوس بيرج.











