المؤبد لعصابة مخدرات شرعت فى قتل ضباط بقسم شرطة الجمالية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، أمس، بالسجن المؤبد لتشكيل عصابى أدين بالاتجار فى المواد المخدرة بالجمالية.

وكشف قرار الإحالة عن أن أعضاء التشكيل العصابى بالجمالية، «م.س»، عامل، و«إ.س»، عامل، و«م.ع»، عاطل، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد قوات الشرطة بقصد ترويع رجال الأمن وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وتعطيل القانون، ما ترتب عليه تعريض حياتهم وسلامتهم وأمنهم للخطر، وتكدير الأمن العام.

وأشار القرار إلى أن المتهم الثالث وآخرين قتلوا المدعو «أحمد على» عمدًا مع سبق الإصرار، بقصد ترويع كل من يعترض نشاطهم الإجرامى.

ولفت القرار إلى أن المتهمين شرعوا فى قتل ضباط الشرطة «إيهاب هاشم، وحازم المصرى، وشهاب الدين أحمد»، وأمين الشرطة «جاد صابر غباشى»، عمدًا، إذ عقدوا العزم على إزهاق أرواحهم لمنعهم من ضبطهم وحماية تجارتهم غير المشروعة، باستخدام أسلحة نارية، محدثين إصابة المجنى عليه «جاد»، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، عن أنه حال مروره الأمنى رفقة زملائه، أطلق المتهمون الأعيرة النارية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين وآخر متوفى، صوبهم، وذلك لإرهابهم ومنعهم من ضبطهم، فتبادلت قوات الشرطة إطلاق الرصاص.

