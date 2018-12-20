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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:13 م

احتفاء ضخم فى أوروبا الشرقية بفيلم The Snow Queen: Mirrorlands

احتفاء ضخم فى أوروبا
أحمد الجهينى
dostor.org/2443512

خلال الأيام القليلة التالية ستبدأ دور العرض فى استقبال فيلم الرسوم المتحركة الروسى المنتظر The Snow Queen: Mirrorlands والذى يعرض خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في جميع أنحاء أوروبا، حيث يبدأ عرض الفيلم فى بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في 21 ديسمبر.

وفي بولندا قامت شركة التوزيع KINOSWIAT بحملة تسويقية مميزة تضمنت إعلانات مسرحية واسعة النطاق، بالإضافة إلى حملات في الهواء الطلق والتلفزيون والصحافة والإنترنت والتواصل مع المدارس. وتم إرسال مواد تنشيطية إلى المدارس في جميع أنحاء البلاد وإتاحتها في دور السينما.

وتتعاون شركة H & M العالمية للأزياء مع شركة Snow Queen لأول مرة، حيث سيشارك 176 متجرًا في بولندا في عرض ترويجي يتضمن ملصقات مرايا خاصة بملحقات الغرفة، وقد أقامت H & M مسابقة للفوز بتذاكر في أربع مدن.

وفي هذه الأثناء تقوم شركة Orange الرائدة في مجال خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بإرسال رسائل SMS وMMS حول الفيلم.

وسيتم افتتاح الفيلم في 27 ديسمبر في جمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر شركة CinemArt. وفي جمهورية التشيك تم وضع Livingsheets وهى ملصقات فيديو ذات تأثيرات براقة، ومظلات مضيئة، ولافتات في دور السينما. وتشارك شركة الحلويات الدولية Chupa Chups أيضًا في حملة ترويجية مشتركة بتقدم الحلويات للأطفال القادمين لمشاهدة الفيلم.

أما النسخة الروسية من الفيلم فسوف تعرض في 1 يناير مع حملة ترويجية ضخمة عبر الإنترنت والتلفزيون والراديو والمسارح.

أما كرواتيا والبوسنة وسلوفينيا فسوف تعرض الفيلم فى 3 يناير، وفى صربيا والجبل الأسود يوم 10 يناير، وفى رومانيا يوم 11 يناير، وخارج أوروبا ستنطلق "ملكة الثلج: ميرورلندز" في جنوب شرق آسيا لأول مرة في فيتنام عبر أكبر سلسلة سينمائية في المنطقة في 28 ديسمبر 2018.

الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الدنماركى هانس كريستيان أندرسن نشرت في 21 ديسمبر 1844، تركز على الصراع بين الخير والشر، وهى واحدة من أطول وأكثر قصص اندرسن استحسانا من قبل النقاد والقراء. وفى الفيلم يكاد الملك القوي أن يفقد عائلته بسبب الأعمال الشريرة التي ارتكبها ملكة الثلج، ويجد طريقة لحظر السحر فى كل أرجاء العالم، فيصبح كل أصحاب القوة السحرية محاصرون في المرآة، الشخص الوحيد الذي يستطيع منعه والحفاظ على الحكاية الخرافية في عالمنا هى "جيردا" فقوتها الأكبر ليست سحرية بل إيمانها بالطيبة والصداقة.

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