إلغاء منع مدير بمنظمة "فريدوم هاوس" من السفر بعد تبرئته فى "التمويل الأجنبى"

قضت الدائرة "15" بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الصادر عام 2012 بالتحفظ على أموال "أحمد الشريف صبحي"، أمريكي من أصل مصري، مدير برامج منظمة "فريدوم هاوس" آنذاك، ومنعه من السفر على ذمة قضية "التمويل الأجنبى"، وذلك بعد تبرئته من قضية "التمويل الأجنبي".



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبوشعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.



وبرأت المحكمة بجلسة اليوم 41 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي".