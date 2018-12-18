إزالة مئذنة خالد بن الوليد بالدقهلية

قررت لجنة هندسية، اليوم الثلاثاء، إزالة مئذنة مسجد خالد بن الوليد بقرية "الدراكسة"، التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية.



تعرضت المئذنة، التي يبلغ ارتفاعها 65 مترا، لفجوة 20 سم من الأعلى، ورأت اللجنة أن المئذنة تشكل خطورة على المحيطين بالمسجد، لذا قررت إزالتها، وتم إسناد العملية إلى مقاول متخصص، ويتم الآن شد السقالات الخشبية تمهيدًا للبدء في إزالتها بالتعاون بين إدارة الأوقاف ومجلس مدينة ومركز شرطة منية النصر لتأمين عملية الإزالة، وتم إخلاء المنازل المجاورة للمسجد وإغلاقه لحين الانتهاء من عملية الإزالة، التي تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين في حالة عدم إزالتها.