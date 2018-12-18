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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:41 م

وزيرة الهجرة تتفقد جناحى الأكاديمية الوطنية للتأهيل ومدينة زويل

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
dostor.org/2440629

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، جناحي الأكاديمية الوطنية للتأهيل وتدريب الشباب ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة "مالفيرن"، وذلك على هامش "مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم" الذى تنظمه وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والدكتور عزالدين أبوالستيت، وزير الزراعة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وحرصت الوزيرة على الإطلاع على المنتجات التى تضمنتها هذه الأجنحة والحديث مع القائمين عليها، وأشادت بمستوي المنتجات، وأكدت على أهمية الارتقاء بعقول أبنائنا لأنهم رصيدنا للمستقبل القادم.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، قد افتتحت أمس، مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بمدينة الغردقة، وذلك بمشاركة عدد من العلماء والخبراء المصريين المقيمين فى الخارج والذين يعدون من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة.

يأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري، كما يهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى والجامعي وكذلك التعليم الفني، لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، بالإضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني، وكذلك آليات النشر العلمى ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليًا.

يذكر أن وزارة الهجرة تخلق من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" منفذًا ومناخًا استيعابيًا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفنى لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.

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