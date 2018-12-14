"البترول" تكشف تفاصيل حريق حقل رأس سدر

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن حريق شب فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموى عسل 34 الذى يقع فى منطقة صحراوية على بعد 35 كم جنوب مدينة رأس سدر.



وأضاف المتحدث في بيان: "حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز ما أدى إلى حدوث الحريق، وتم تفعيل خطة الطوارئ بالشركة، وجارى حاليا عمليات السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخماد الحريق والتعرف على أسبابه وملابساته".



وأوضح أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.