النيجيري عزيز يتوج بجائزة أفضل لاعب بكأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
توج عزيز أبو لاعب منتخب نيجيريا، بجائزة أفضل لاعب ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، والتي اختتمت فعالياتها مساء اليوم في شرم الشيخ.
كما فاز سياني نداي حارس مرمى المنتخب السنغالي بجائزة أفضل حارس في البطولة.
وسلم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برفقة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجوائز للاعبين الفائزين، وكذلك ميداليات المراكز الثلاثة الأولى، وحكام البطولة والمراقبين.
وكان منتخب السنغال توج بلقب البطولة الإفريقية بعد التغلب اليوم على نيجيريا بستة أهداف مقابل هدف، فيما حصد المنتخب المصري المركز الثالث.