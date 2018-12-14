القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
اقتصاد
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:11 ص

"نصار"يلتقى بوفد شركات روسية لبحث فرص تعزيز التعاون بين القطاع الخاص

المهندس عمرو نصار
المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
دعاء أبو العزم
dostor.org/2435020

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار المسئولين المشاركين بمعرض التجارة الافريقى الأول للتجارة البينية والذى يختتم أعماله يوم 17 ديسمبر الجاري والمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى اختتم أعماله أمس الخميس، حيث شملت لقاءا مع وفد شركات روسية برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، ووزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية، ووفد المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة.

وتناول اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد الشركات الروسية برئاسة فاسيلي أوسماكوف نائب وزير التجارة الروسي، آخر تطورات مشروعات التعاون المصري الروسي واستعراض آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السيد سيرجى كيربتشنكو سفير روسيا بالقاهرة، إلى جانب اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير، أن هناك تفاهما كبيرا بين القيادة السياسية المصرية والروسية للانتهاء من كافة مشروعات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الأوراسي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

وفى هذا الإطار، أشار" نصار" إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، باعتبارهم الركيزة الاساسية لتحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تعزيز الشراكة الاستثمارية وبدء مشروعات مشتركة وبصفة خاصة فى المنطقة الصناعية الروسية الجديدة.

وأوضح الوزير أن وفدا مصريا يضم عدد من مسئولى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سيقوم بزيارة للعاصمة الروسية موسكو مطلع العام المقبل للترويج لمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر بين دوائر الأعمال الروسية، لافتا إلى أن الوفد سيضم أيضا السفير المصري لدى موسكو، والسفير الروسي بالقاهرة، ورئيس المكتب التجاري المصري بروسيا.

وأشار "نصار" إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية روسية مشتركة بمختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء وذلك بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الأفريقية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن القارة الأفريقية تسعى خلال المرحلة الحالية لتطوير شبكة الطرق البرية بما يسهم في تسهيل منظومة التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية الواسعة في مجال إنتاج وتطوير معدات وخطوط السكك الحديدية بقارة أفريقيا.

ولفت "نصار" إلى أن المباحثات الناجحة التي أجراها مع نظيره الروسي دينيس مانتروف بالعاصمة موسكو خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن تسوية نزاع تجاري بين 8 شركات مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية للسوق الروسي وإحدى الشركات الروسية المالكة لسلسلة محلات تجارية بشأن سداد مستحقات للشركات المصرية لدى الشركة الروسية تبلغ قيمتها 132 مليون جنيه عن الموسم التصديري 2018.

وأضاف أن المكتب التجاري المصري بموسكو كان قد أجري اتصالات مع مسئولي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والشركة الروسية أسفرت عن قيام وفد من الشركة الروسية بزيارة للقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق مع مسئولي الشركات المصرية الثمانية خلال الزيارة على سداد مستحقات الشركات المصرية بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

ومن جانبه، أكد فاسيلي أوسماكوف نائب وزير التجارة الروسي حرص بلاده على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والروسى على حد سواء.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس شركة تابعة لمركز تنمية الصادرات الروسي لإدارة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، لافتًا إلى أن المنطقة تمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات الروسية لأسواق القارة الأفريقية.

وأضاف "أوسماكوف" أن العام المقبل سيشهد تنظيم أكبر معرض مصري روسي بالقاهرة تحت اسم "آرابيا" وذلك خلال الفترة من 10-13 أكتوبر 2019، وذلك بمشاركة دوائر الأعمال العربية بصفة عامة والمصرية والروسية بصفة خاصة، لافتًا إلى أن المعرض يضم مجالات الصناعات الثقيلة، والمعدات، والآلات، والنقل، والطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية تسعى لتوطين الصناعات الروسية المتطورة على أرض مصر، موجها الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بأحد أكبر المعارض المقامة على أرض روسيا وذلك خلال الفترة من 11-17 أكتوبر من العام المقبل.

موضوعات متعلقة

22.8 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارستان في 2017

"نصار" يبحث مع وفد إيطالى تعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية

"نصار": فرص واعدة لتعزيز استثمارات الشركات السويدية في مصر

وزير التجارة يبحث مع نظيره الروسى تعزيز الشراكة الاستراتيجية

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ اسبوع

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ اسبوع

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط تلتقى البابا تواضروس.. اليوم

اليوم.. حفل عمرو دياب فى السعودية

الليلة.. قناة المحور تقدم تغطية خاصة لتكريم المفكر الكبير رجائى عطية

فيديو.. تسجيل نادر لفيروز مع الإعلامية الراحلة سلوى حجازى

ads
الأكثر قراءة

وفاة الفنان حسن كامى بعد صراع مع المرض

"إعلامي الوزراء" ينفي بيع أصول وممتلكات الأوقاف

طلب إحاطة عن أزمة تقاوى البطاطس: سعر الكيلو سيصل لـ30 جنيهًا

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

ألبومات الصور

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

وفاة الفنان حسن كامى بعد صراع مع المرض

"إعلامي الوزراء" ينفي بيع أصول وممتلكات الأوقاف

طلب إحاطة عن أزمة تقاوى البطاطس: سعر الكيلو سيصل لـ30 جنيهًا

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

كشكول

«الاتجاهات الحديثة لبحوث الإذاعة والتلفزيون» بإعلام الأزهر .. غداً

«التعليم»: دمج ورقتى اللغة العربية للصف الثانى الثانوى

«التعليم» تكشف حقيقة إلغاء الصف الثالث الثانوى

«تعليم القاهرة»: القوافل التعليمية مستمرة

«أمهات مصر» يطالبن «التعليم»: سرعة إرسال الأجزاء المخصصة للقراءة فقط بالمناهج

الأمصار

برج الدلو في ديسمبر: فرصة عظيمة لاكتشاف ارتباطك مع نصفك الأخر

برج الأسد في ديسمبر: الأماكن الرومانسية وفرص الحب والزواج تتزايد

مستغلا اختراق "ماريوت".. ترامب يواصل ضغطه على الصين

البرلمان البحريني ينتخب امرأة لأول مرة في تاريخ المملكة

صاحب الصوت الأوبرالي.. رحيل الفنان المصري حسين كامي

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

ابتكار "وشم ذكي" يستشعر أشعة الشمس

جريمة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تتعرض للسرقة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

الصحة

دراسة: العلاج بالكافيين قد يعزز من نمو الدماغ للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎