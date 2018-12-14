"نصار"يلتقى بوفد شركات روسية لبحث فرص تعزيز التعاون بين القطاع الخاص

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار المسئولين المشاركين بمعرض التجارة الافريقى الأول للتجارة البينية والذى يختتم أعماله يوم 17 ديسمبر الجاري والمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى اختتم أعماله أمس الخميس، حيث شملت لقاءا مع وفد شركات روسية برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، ووزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية، ووفد المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة.



وتناول اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد الشركات الروسية برئاسة فاسيلي أوسماكوف نائب وزير التجارة الروسي، آخر تطورات مشروعات التعاون المصري الروسي واستعراض آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السيد سيرجى كيربتشنكو سفير روسيا بالقاهرة، إلى جانب اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.



وقال الوزير، أن هناك تفاهما كبيرا بين القيادة السياسية المصرية والروسية للانتهاء من كافة مشروعات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الأوراسي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.



وفى هذا الإطار، أشار" نصار" إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، باعتبارهم الركيزة الاساسية لتحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تعزيز الشراكة الاستثمارية وبدء مشروعات مشتركة وبصفة خاصة فى المنطقة الصناعية الروسية الجديدة.



وأوضح الوزير أن وفدا مصريا يضم عدد من مسئولى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سيقوم بزيارة للعاصمة الروسية موسكو مطلع العام المقبل للترويج لمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر بين دوائر الأعمال الروسية، لافتا إلى أن الوفد سيضم أيضا السفير المصري لدى موسكو، والسفير الروسي بالقاهرة، ورئيس المكتب التجاري المصري بروسيا.



وأشار "نصار" إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية روسية مشتركة بمختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء وذلك بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الأفريقية.



وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن القارة الأفريقية تسعى خلال المرحلة الحالية لتطوير شبكة الطرق البرية بما يسهم في تسهيل منظومة التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية الواسعة في مجال إنتاج وتطوير معدات وخطوط السكك الحديدية بقارة أفريقيا.



ولفت "نصار" إلى أن المباحثات الناجحة التي أجراها مع نظيره الروسي دينيس مانتروف بالعاصمة موسكو خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن تسوية نزاع تجاري بين 8 شركات مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية للسوق الروسي وإحدى الشركات الروسية المالكة لسلسلة محلات تجارية بشأن سداد مستحقات للشركات المصرية لدى الشركة الروسية تبلغ قيمتها 132 مليون جنيه عن الموسم التصديري 2018.



وأضاف أن المكتب التجاري المصري بموسكو كان قد أجري اتصالات مع مسئولي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والشركة الروسية أسفرت عن قيام وفد من الشركة الروسية بزيارة للقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق مع مسئولي الشركات المصرية الثمانية خلال الزيارة على سداد مستحقات الشركات المصرية بنهاية شهر ديسمبر الجاري.



ومن جانبه، أكد فاسيلي أوسماكوف نائب وزير التجارة الروسي حرص بلاده على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والروسى على حد سواء.



وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس شركة تابعة لمركز تنمية الصادرات الروسي لإدارة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، لافتًا إلى أن المنطقة تمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات الروسية لأسواق القارة الأفريقية.



وأضاف "أوسماكوف" أن العام المقبل سيشهد تنظيم أكبر معرض مصري روسي بالقاهرة تحت اسم "آرابيا" وذلك خلال الفترة من 10-13 أكتوبر 2019، وذلك بمشاركة دوائر الأعمال العربية بصفة عامة والمصرية والروسية بصفة خاصة، لافتًا إلى أن المعرض يضم مجالات الصناعات الثقيلة، والمعدات، والآلات، والنقل، والطاقة.



وأشار إلى أن الحكومة الروسية تسعى لتوطين الصناعات الروسية المتطورة على أرض مصر، موجها الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بأحد أكبر المعارض المقامة على أرض روسيا وذلك خلال الفترة من 11-17 أكتوبر من العام المقبل.