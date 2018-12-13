"مهراجا".. أول فيلم لبناني يعرض في مصر

انتهى الفنان اللبناني زياد برجي، من تصوير أحداث فيلم "مهراجا" الذي يقوم ببطولته وينافس به في موسم أفلام الكريمساس في لبنان، وقرر صناع الفيلم المنافسة به في مصر في موسم أفلام رأس السنة ليكون هذا العمل هو الأول من لبنان الذي ينافس الأفلام المصرية في دور العرض.



وجاء اختيار صناع الفيلم لمصر بعد النجاح الكبير الذي زياد برجي بأغنية "شو حلو" حيث إن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا في مصر، ويشارك في بطولة الفيلم كل من جوليا قصار وإيلي متري وعباس جعفر ودانا حلبي ومن إخراج فادي حداد.