السجن 10 سنوات لمتهم بالتجمهر في "أحداث قسم مدينة نصر"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، رفض الاستشكال المقدم من متهم على حكم حبسه 10 سنوات مع آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تجمهر قسم مدينة نصر".



كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت بهيئة مغايرة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم في اتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة مدينة نصر، والتظاهر دون تصريح.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر والتجمهر أمام منشأة شرطية دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.