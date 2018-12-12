وزير الدفاع الكويتي يبحث مشاركة بلاده في رؤية "كويت 2035"

بحث الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، مع سفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت، والوفد المرافق له، مشاركة لندن في تنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035).



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم، خلال اللقاء، تناول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق منها برؤية أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035)، والتي تهدف لبناء كويت المستقبل، بشكل يتلاءم مع التطور الذي يشهده العالم.



وأضافت أن الشيخ ناصر الصباح ثمن - خلال اللقاء - الإمكانيات والخبرات البريطانية العريقة في هذا المجال، لاسيما نجاحها في إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية الدولية، مثل (هونج كونج)، و(جبل طارق)، وارتباطها بمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصينية.



وأشارت إلى أنه تم مناقشة فرص الشراكة مع الكويت في هذه الرؤية المستقبلية؛ وذلك عبر تقديم الأفكار والاستشارات والإمكانيات التي تسهم في تحقيقها، بما يتناسب والرؤية الأميرية، مع عدم إغفال الجوانب الأمنية، ومدى ملائمتها للمقترحات التي تعمل على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بشكل مثمر وفعال.

ولفتت "الدفاع" الكويتية إلى أن هذا من شأنه أن يعزز عملية الاستقرار للمستثمر، مع تحقيق المردود الاقتصادي، مع المحافظة في الوقت ذاته على الجانب الأمني للدولة.