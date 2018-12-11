اليوم.. اجتماع عاجل لـ"أجهزة الحاسبات" لمناقشة قرار وزير المالية

تجتمع شركات الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر في مصر، مع ممثلي الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعد تصنيفه لأجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية، والتي كانت ضمن السلع المعفاة من الضرائب.



وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق وسيؤدي إلى زيادة أسعار الحاسبات.

