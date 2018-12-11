القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:37 ص

اليوم.. اجتماع عاجل لـ"أجهزة الحاسبات" لمناقشة قرار وزير المالية

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
dostor.org/2431199

تجتمع شركات الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر في مصر، مع ممثلي الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعد تصنيفه لأجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية، والتي كانت ضمن السلع المعفاة من الضرائب.

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق وسيؤدي إلى زيادة أسعار الحاسبات.

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