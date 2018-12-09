"ليفانتى" يتعادل أمام إيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم

تعادل فريق ليفانتي أمام مضيفه ايبار (4-4)، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب البلدى إبوروا في الأسبوع الـ15 بالدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل رباعية ليفانتي خوسي لويس موراليس في الدقيقة 9 وروبيرتو سواريز بيير في الدقيقة 25 وأنطونيو جارسيا اراندا في الدقيقة 75 وبورخا مايورال في الدقيقة 91، ورباعية ايبار سيرجي اينريش في الدقيقة 8 وجونزالو إسكالانتي في الدقيقة 57 وشارليز دياز في الدقيقتين 61 من ضربة جزاء والدقيقة 65.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفانتي إلى 22 نقطة في المركز السادس مؤقتًا بجدول ترتيب الليجا وإيبار إلى 19 نقطة في المركز الـ13.

