القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:23 م

يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بورنموث مجاناً عبر Bein Sport 2 HD Yalla Shoot

ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث
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يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بورنموث مجاناً عبر Bein Sport 2 HD Yalla Shoot
يخوض محمد صلاح مع فريقه ليفربول مباراة أمام بورنموث، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018-19.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بورنموث مجاناً عبر Bein Sport 2 HD Yalla Shoot
وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب «فيتنس فيرست»، عبر قناتي بي ان سبورت 2 وبي ان سبورت 11 بتعليق يوسف سيف.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بورنموث مجاناً عبر Bein Sport 2 HD Yalla Shoot
ويتطلع صلاح لقيادة فريقه نحو الانتصار الـ13 له في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي في البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يأتي بورنموث في المركز السابع برصيد 23 نقطة.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بورنموث مجاناً عبر Bein Sport 2 HD Yalla Shoot
ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح للتشكيل الأساسي في هذه المباراة، حيث سيعتمد الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز على طريقة 4-3-3، في ظل غياب ساديو ماني.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بورنموث مجاناً عبر Bein Sport 2 HD Yalla Shoot
وهذه هى تشكلية ليفربول المتوقعة:

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون-فيرجيل فان دايك-جو جوميز-تيرنت أليكساندر-آرنولد

جيورجينيو فينالدوم-فابينيو-جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو-محمد صلاح-شيردان شاكيري
يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بورنموث مجاناً عبر Bein Sport 2 HD Yalla Shoot

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