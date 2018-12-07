القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:04 م

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان
10:01 م

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم 7-12-2018 في الدوري الإيطالي
09:14 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس كورة لايف
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
مصر
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:27 م

السيسي يؤكد استمرار تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزاني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
dostor.org/2426663

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي.

واستعرض الرئيس التنزاني مع الرئيس آخر تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا، والذي ستقوم بتشييده شركة المقاولون العرب المصرية، وذلك في ضوء انعقاد مراسم التوقيع على عقد بناء السد يوم 12 ديسمبر الجاري في تنزانيا.

وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مؤكدًا استمرار تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزاني في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، مع الإشارة إلى أن سد "ستيجلر جورج" سيمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بالقارة الأفريقية وأن مصر ستحرص على المشاركة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم التوقيع على عقد إنشاءه.

الاتصال تناول التباحث حول تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي، فضلًا عن تعظيم آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ يوم

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ يوم

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ يوم

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ 5 أيام

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ أقل من شهر

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

الآن

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الأربعين في قنا

وزير الرى: طوارئ لعدم تكرار حادث غرق شاطئ كفرالشيخ

ورطة نتنياهو.. كيف يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي «القضية 4000»؟

الزمالك يقلل من صلاحيات جروس لصالح عبدالعزيز وأمير عزمى

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

زيدان يوجه صفعة لرونالدو في تشكيلة أفضل فريق كرة

القصة الكاملة لـ"فيديو الهرم الإباحي"

الحكومة ترد على أكاذيب ليلاني فرحة

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

زيدان يوجه صفعة لرونالدو في تشكيلة أفضل فريق كرة

القصة الكاملة لـ"فيديو الهرم الإباحي"

الحكومة ترد على أكاذيب ليلاني فرحة

كشكول

ندوة لـ"هواوي إيجبيت" بهندسة عين شمس

لقاء مفتوح مع طالبات "الدراسات الإسلامية" لتنمية روح التعاون المجتمعى

نهضة مصر تطلق كتاب "ستارت أب عربية"

ملعمة تستغيث بوزير التعليم: أعمل دون أجر 10 سنوات.. و"عمر": تابعي مسابقات الوزارة

"حروب الجيل الرابع".. ندوة بجامعة الأزهر الأثنين المقبل

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎