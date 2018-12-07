رئيس هيئة التعمير: فحص 90% من طلبات تقنين وضع اليد

أكد الدكتور محمد حلمي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة؛ وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تم فحص ٩٠٪ من طلبات تقنين وضع اليد والتي تقدم بها أصحابها والتي بلغت ٢٧٧ ألف طلب تقنين وضع يد وتم عمل طلبات معينة لنحو ٦٢٪ لعمل تقنين وضع اليد.



وقال "حلمي" في تصريحات "للدستور"، أنه تم تكليف المحافظين كلا بمتابعة الأراضي المتعدى عليها في نطاق محافظته واستردادها وتقنينها طبقا للقواعد والإجراءات المنمظمة لعمليات التقنين على أراضي الدولة.

