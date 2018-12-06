كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Real Madrid HD كورة ستار

موعد مباراة ريال مدريد ومليلية الخميس في كأس ملك إسبانيا: والقنوات الناقلة لمُباراة ريال مدريد ضد مليلية بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية في كأس ملك إسبانيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام ريال مدريد ومليلية في كأس ملك إسبانيا في يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد ، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:

السادسة والربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

السابعة والربع مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الخامسة والربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر، وسوف يدخل فريق مليلية مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 36 نقطة بعد مرور أول 15 جولة من بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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تابع لايف مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مليلية، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 23 نقطة بعد مرور أول 14 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.