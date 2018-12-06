يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | Bein Sport 3

يلعب فريق مليلية أمام ريال مدريد فى لقاء العودة بدور ال 3 فى كأس ملك إسبانيا ، ويأمل فريق مليلية فى كتابة التاريخ ومحاولة الانتصار على منافسه، ويطمح الفريق فى تقديم أداء مشرف فى المباراة المرتقبة، ويسعى أيضا فى حالة عدم تمكنه من الفوز ألا تتلقى شباكه الكثير من الأهداف.

يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | Bein Sport 3

وكان فريق مليلية الذى يلعب فى الدرجة الثالثة قد أوقعته القرعة لمواجهة فريق ريال مدريد فى دور ال32، ولقى خسارة كبيرة فى مباراة الذهاب بنتيجة 4-0 .

يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | Bein Sport 3

موعد مباراة ريال مدريد ومليلية





تقام مباراة الإياب فى دور ال32 ببطولة كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد ومليلية يوم الخميس 6/12/2018، وتنطلق المباراة فى الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بالتوقيت الدولى السعودى، وفى تمام الثالثة والربع بتوقيت غرينتش الدولى.

يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | Bein Sport 3

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومليلية





تنقل قنوات bein sport الرياضية أحداث مباراة العودة بين ريال مدريد ومليلية فى إياب دور ال32 بكأس ملك إسبانيا، وينقل استوديو تحليلى كبير للتعليق على المباراة وتحليل أحداثها.

يلا شوت | بث حي | Real Madrid | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | Bein Sport 3

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر

سيتم وضع رابط البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومليلية اليوم باكثر من جوده قبل الماتش بساعه لمتابعة الاستوديو التحليلي للمباراة على قنوات بى ان سبورت beIN SPORTS HD 3