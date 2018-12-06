الري تحذر من أمطار على سيناء والقناة وخليج السويس

حذر قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، من سيول محتملة نتيجة لتساقط الأمطار، مساء اليوم الخميس، خاصة مع قدوم الشتاء مبكرا هذا العام، حيث من المفترض أن يبدأ في 21 ديسمبر الجارى، وأوضح أن توزيعات درجات الحرارة الحالية تتعلق بفصل الشتاء وليس فصل الخريف، وبخاصة فى مناطق سيناء والبحر الأحمر.



قال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، لـ " الدستور "، إنه يتم متابعة الأعمال فى جنوب سيناء لمنظومة الحماية من أخطار السيول، واستكمال تنفيذ الأعمال فى عملية إنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية على وادى أبو طريفية، ضمن الخطة القومية لمواجهة السيول على ثلاث مراحل، انتهت مرحلة منها على مدى عامين ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية منها.



وكشفت نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا، وتقل شدتها كلما اتجهنا غربًا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء ومنطقة القناة وخليج السويس، اليوم الخميس.