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فن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:23 ص

محمد لطفى يخوض بطولة "عفريت تايسون"

الفنان محمد لطفي
الفنان محمد لطفي
منار إبراهيم
dostor.org/2422927

يستعد الفنان محمد لطفي لخوض البطولة الجماعية من خلال الفيلم السينمائي الجديد "عفريت تايسون"، والذي يقود إخراجه المخرج وائل عبد العزيز.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد عبدالله ومحسن منصور، ونخبة من الفنانين الشباب، ومن المقرر طرحه بموسم منتصف العام الدراسي المقبل.

يذكر أن أخر أعمال لطفي السينمائية فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبدالعزيز، وتأليف محمد الطحاوي، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، ومن بطولة صبري فواز، وعمرو عبدالجليل، ودلال عبدالعزيز وريهام عبدالغفور ونسرين أمين ومحمد عز ومحمود حجازي وسهر الصايغ.

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