11 ديسمبر.. مصر تستضيف المعرض الإفريقى للتجارة البينية

تستضيف مصر المعرض الإفريقى للتجارة البينية (Intra-Africa Trade Fair IATF) فى دورته الأولى، على مدار سبعة أيام، فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018، بمركز مصر الدولى للمعارض بالقاهرة، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات المصرية، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد.



ومن المتوقع أن يحضر المعرض 70 ألف زائر من إفريقيا والعالم، وأن يستضيف ألف عارض من كافة أنحاء القارة والعالم، إضافة إلى 4،500 بائع ومشترٍ من كافة المجالات، و55 عضوا ممثلا عن دول الاتحاد الإفريقي، ليضم المعرض سوقًا موحدًا لأكثر من مليار شخص، تحت مظلة المنطقة التجارية الإفريقية الحرة.



كما يستهدف أن يحقق المعرض صفقات تجارية مبرمة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار خلال أيام انعقاده السبع.



ويوفر المعرض التجاري الإفريقي الأول لرواده منصة لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق، وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والدول من الالتقاء والمناقشة، وعقد صفقات تجارية، كما يوفر فرصة للعارضين للترويج لسلعهم وخدماتهم، والانخراط في تبادل الأعمال، وإبرام الصفقات التجارية بين الشركات B2B، كما يضم أفرادا من أصحاب الأدوار الفعالة في قطاعات مهمة وحيوية تحت سقف واحد، مثل قطاعات التصنيع، الخدمات اللوجستية، الهندسة، أعمال الإنشاء، السياحة، وسائل الترفيه، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الثقيلة، المالية، الزراعة، تجهيز المنتجات الزراعية، وغيرها من المجالات المختلفة المرتبطة بكافة أنواع التجارة فى إفريقيا ودول العالم المختلفة.



وتم تخصيص خمسة أقسام رئيسية في المعرض لخدمة تلك الأهداف، تشمل جناج الدولة المضيفة مصر، والتى سيكون لها جناح مميز يضم عددا كبيرا من المصنعين والشركات، إضافة إلى جناج خاص للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وهو ما سيكون مصدرا رئيسيا لبث المعلومات عن التجارة وحركة الأسواق، ويضم خبراء ومتخصصين من البنك فى كل المجالات لخدمة المشاركين بكافة المعلومات والاستشارات.