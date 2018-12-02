"90 دقيقة" ترصد تفاصيل مقتل سائق علي يد ضابط بالمقطم

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو يرصد محاصرة عدد من البلطجية، لمنزل ضابط مباحث الأموال العامة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، إن شهود عيان قالوا لمحرري "الدستور"، إن السائق اشتبك مع الضابط، بعد طلب الأخير منه نقل السيارة، وبعدما نجح الجيران في فض الاشتباك، عاد السائق مع مجموعة بلطجية، حاصروا المنزل، وهددوا باقتحام الشقة.

وأضاف الباز: "تحت الضغط من البلطجية نزل الضابط، فحاولوا يشتبكوا معه، أطلق طلقة أصابت السائق فمات، فذهب وسلم نفسه، وروى الواقعة".



