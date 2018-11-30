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مصر
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:40 م

نادي القضاة يعد خطة استراتيجية لتطوير منظومة العدالة

المستشار محمد عبدالمحسن
المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة
dostor.org/2417142

أعلن نادي قضاة مصر إنه أعد خطة استراتيجية لتطوير القضاء سيرفعها لمجلس القضاء الأعلي ووزير العدل لمناقشتها وتقديمها لكافة الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا لتطوير منظومة العدالة في مصر.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، إن نادي القضاة تسلم الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء 2019-2023، من لجنة التطوير، التي تم تشكيلها عام 2016 من قبل النادي، والتي عكفت على مدار أكثر عامين على إعداد نموذج من الخطط الإستراتيجية في القضاء المصري.

وأشار إلى أن اللجنة ألمت، خلال تلك الفترة، بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، وما أعد من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها.

وأضاف أن اللجنة انتهت إلى إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء في مصر تضاهي خطط التطوير العالمية، وتتوافق مع خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، في بيانه إنه لما كان تطوير منظومة القضاء بشكل علمي حقيقي هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة في مصر، فقد اهتم مجلس إدارة النادي منذ انتخابه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل هذه اللجنة عام 2016 من رجال القضاء يحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية في مجال التطوير دولية ومحلية.

واختتم البيان بأن نادي القضاة سيعرض خطة التطوير على قضاة مصر لدعمها وسيرفعها لمجلس القضاء الأعلي ووزير العدل أملين أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكافة الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا من القضاء المصري الشامخ لتطوير منظومة العدالة في مصر.

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