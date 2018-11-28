بالصور.. هل حوَّل الإخوان الشانزليزيه لـ"رابعة جديدة"؟

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عددا من الصور ترصد أوجه التشابه بين ثورة 25 يناير وأحداث رابعة، والاعتراضات الجارية في فرنسا بعد رفع أسعار الوقود.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، فكرة الفوضى والاضطراب في العالم واحدة، وليس بعيدا عنها الجماعة الارهابية، معلقا: "هناك من قاد الأمور في فرنسا، وهي عناصر 100% تنتمى للإخوان لإشعال العالم، وهم قادرين على ذلك لأنهم أهل فتنة".

وواصل: "في مصر ربنا كرمنا ودخلنا الفوضى وخرجنا منها، لكن في دول دخلت الفوضى ومعرفتش تخرج زي سوريا والعراق واليمن".

وأضاف "الباز"، أن الصور المُتداولة للاحتجاجات في الشانزليزيه كابوسية لفرنسا، متسائلا: "هل حول الإخوان الشانزليزيه إلى رابعة جديدة؟".