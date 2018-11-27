أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ردت الفنانة دينا الشربيني، على من قاموا بانتقاد شكلها وتشبيهها بالسلعوة، عند نشرها فيديو تحدي الكيكي على أغنية "شوقنا" لعمرو دياب منذ عدة أشهر.



وقالت أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس المذاع على قناة الـ"DMC": إن أهلها علموها عدم التدخل في حياة الأفراد، وعدم رد الإساءة، معبّرة: "عمري ما اتريقت على شكل حد.. لكن كوميك "الحق السلعوة فكت" موتني من الضحك".



بينما أضافت إسعاد يونس: "اتصلت بدينا وقت انتشار تلك الأحاديث، وفوجئت بردها علي ضاحكة "السلعوة معاكي".