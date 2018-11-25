تصميم جناح فندقي متنقل ذاتي القيادة في كندا

قامت شركة أبريل ديزاين، التي تتخذ من مدينة تورونتو الكندية مقرا لها، بتصميم جناح فندقي متنقل داخل سيارة ذاتية القيادة.



وتحتوي الغرفة الفندقية المتنقلة التي تعمل ببطارية كهربائية قابلة للشحن، على نوافذ كبيرة، وسرير مزدوج، وطاولة مكتب، ومقصورة للاستحمام، إضافة إلى سقف قابل للطي.



ويمكن لمستخدمي الجناح المتنقل، تحديد وجهة رحلتهم عبر تطبيق خاص موجود في لوحة إلكترونية في مقدمة العربة التي ستنقلهم إلى وجهتهم بشكل ذاتي. كما يمكن للمستخدمين تحديد أماكن التوقف على الطريق، لأخذ استراحات في الأماكن التي يرغبون بها.



وتقول الشركة المصنعة بأنها تخطط لتركيب العشرات من مرافق الفنادق على شبكات الطرق، ليحظى مستخدمو الجناح المتنقل، بفرصة الحصول على الامتيازات المعتادة للفنادق.



وستشمل نقاط التوقف هذه، وسائل الراحة العامة مثل الأطعمة والمشروبات وقاعات للاجتماعات، والمسابح وصالات الجيم، بالإضافة إلى خدمات الصيانة.



ويقول المصممون بأن الابتكار سيحدث ثورة في عالم السياحة والسفر، وسيوفر إمكانية غير محدودة لتحرك المسافرين المرن بتكلفة أقل، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.