بارما يفوز على ساسولو فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

فاز فريق بارما على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب إينيو تارديني في إطار منافسات الأسبوع الـ13 بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



أحرز هدفا بارما كواسي جيرفينهو في الدقيقة "6" وبرونو ألفيس في الدقيقة "25" وهدف ساسولو كوما باباكار من ضربة جزاء احتسبها الحكم فى الدقيقة "36".



وبالفوز ارتفع رصيد بارما إلى 20 نقطة في المركز السادس مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 19 نقطة في المركز الثامن.