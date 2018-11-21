القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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05:14 م

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الكرازة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:36 ص

غدًا.. البابا تواضروس يترأس رسامات كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
dostor.org/2404631

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الخميس، قداس رسامات كهنة جدد لإيبارشيات الكنيسة بالمهجر، لا سيّما مدينة القدس التي تنال حظًا خلال هذه الرسامات، وتم ترشيح أحد الشمامسة للخدمة الكهنوتية بالقدس.

ويشارك البابا في طقس رسامات الكهنة الجدد أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويترأس البابا، يوم السبت المقبل، رسامة أساقفة جدد للإيبارشيات التي خلت من أساقفتها.

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