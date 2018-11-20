أوقاف الإسكندرية تحيى ذكرى المولد النبوى بأمسيات دينية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من الأمسيات الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بعنوان "رسول الإنسانية"، حضرها عدد من قيادات الدعوة بالمديرية.



وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الأمسيات الاحتفالية، تضمنت إنسانية النبي مع المرأة، فرفع عنها ما وصمها به أهل الجاهلية ورفع قدرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال"، كما قال "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".



وذكر الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، في محاضرته بمسجد رمضان شحاته، كيف كان يعالج النبي قسوة الطباع تجاه البنت عمليا، فكان صلى الله عليه وسلم يضع السيدة أمامة حفيدته على كتفه، ويقول: "من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وشبك أصابعه".



وفي إطار حملة رسول الإنسانية، كان اللقاء الإذاعي على موجات إذاعة صوت العرب، للشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة، عن تجليات إنسانية النبي مع المرأة والطفل والكبار، وحتى العُصاة والمخالفين.



يذكر أن احتفالات مديرية الأوقاف بالإسكندرية، شملت ١١ إدارة فرعية، وحضرها عدد كبير من الجماهير، احتفالا بالمولد النبوي، وتضمنت الأمسيات توزيع الحلوى والمشروبات، والابتهالات الدينية والمدائح النبوية.