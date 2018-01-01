جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 الساعة الماضية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "نوفوستي": "خلال الـ 24 الساعة الماضية انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة مرتين باستخدام قاذفات قنابل لأنواع مختلفة".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، بريشيب وفرونزي.



ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 30 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.



يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت، يوم الأربعاء 27 يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ في 1يوليو.