وزير الأوقاف الفلسطينى يدعو لشد الرحال للأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين غدًا

دعا وزير الأوقاف الفلسطينى يوسف ادعيس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لمواجهة مسيرة المستوطنين، غدا السبت.



قال أدعيس إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه حراس المسجد الأقصى، تؤكد على منهجيته لإفراغ المسجد من حماته والمدافعين عنه، الأمر الذي يقتضي من أبناء الشعب الفلسطيني للعمل على مؤازرتهم والوقوف معهم في وجه انتهاكات قطعان المستوطنين.



كما طالب ادعيس اليونسكو للوقوف بشكل جدي للدفاع عن قراراتها التي اتخذتها تجاه القدس وبلدتها القديمة، والمسجد الأقصى.