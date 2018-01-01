اليوم.. استئناف أعمال رفع تابوت الإسكندرية

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من العمل في تابوت الإسكندرية، أمس الخميس، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف العمل مجددًا، اليوم الجمعة، بعدما رفع غطاء التابوت بوزن 8 طن ونصف.



وأضاف "وزيري"، في تصريح له، أن ما نتج عنه أمس الخميس هو الكشف عن 3 مومياوات، تم نقلهم إلى المتحف القومي؛ لفحصهم ومعرفة مزيد من المعلومات عن سبب الوفاة وأعمارهم والكشف عن هوية المومياء الثالثة، حيث إن الهيكل الأول يوضح أنه رجل عسكري قتل في أحد الحروب وذلك يتضح ما بين الأنف والجبين دفاعًا عن أرض الوطن؛ وذلك لوجود آثار سهم في رأسه، والهيكل الثاني لرجل أيضًا.