القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
حوادث
الخميس 19/يوليه/2018 - 05:56 م

قاضي "التخابر مع حماس" يوجه تهمة إهانة المحكمة للبلتاجى واثنين آخرين

محمد البلتاجى
محمد البلتاجى
dostor.org/2255737

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والمعروفة بـ"التخابر مع حماس".

وأثناء إدلاء اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بأقواله فى الدعوى، قام المتهم محمد البلتاجى بالضحك بسخرية عندما امتنع الشاهد عن الإجابة لسؤال وجهه المتهم، وسايره فى الضحك المتهمين سعد الحسينى، وسامى أمين، واعتبرت المحكمة أن ضحكهم بهذا النحو يمثل ازدراء للمحكمة وسخرية من المحاكمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 171 و186 من قانون العقوبات ووجهت لهم المحكمة تهمة ازدراء وإهانة المحكمة وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة.

وبعد استمرار البلتاجى بالحديث والتشويش على المحكمة أمرت المحكمة بإخراجه خارج القاعة، وطالب المتهم الدفاع عن نفسه ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "لم أوجه ازدراء ولكن الشاهد حول القضية إلى قضية شخصية عندما قال لن أجاوب على البلتاجى".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ اسبوع

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

عاجل.. إخلاء سبيل لاعب الزمالك بشير التابعي

"التضامن": معالجة ما يقرب من 90% من مشاكل تكافل وكرامة

وصول الرئيس السيسي إلى الخرطوم

النائب العام يأمر بفتح التحقيق فى حادث الشرفا

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة "فوربس" لنجوم الرياضة العرب

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

ads
نجم الساعة

ماذا طلب المواطنون من السيسى فى "اسأل الرئيس"؟

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة "فوربس" لنجوم الرياضة العرب

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

كشكول

119ألف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى

وفدًا من رابطة خريجي الأزهر بليبيا بضيافة المفتي

"بكر": أرسلنا نتائج "الدراسات الإسلامية" تمهيدًا لإعلانها

رفع ثمن مظاريف التسكين بالمدن الجامعية بالأزهر لـ60 جنيهاً

عمر: الوصول بنسبة الأتاحة في رياض الأطفال إلي 70 % خلال 4 سنوات

الأمصار

ليس للإسكندر الأكبر.. "تابوت الإسكندرية" يغرق في المجاري

أب يرتدي تيشيرت يحمل كلمة بذيئة في متجر للأطفال

غضب فرنسي بعد نسب فكاهي فوز الديوك بالمونديال للأفارقة

العالم يبدأ الحرب على منتجات البلاستيك بمقاطعة "الشاليمو"

بسبب تجربته الشخصية.. بيل جيتس يخصص 30 مليون دولار لاكتشاف "الزهايمر"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

عقد قران النقيب عمر مسلم معاون مباحث الأزبكية والنقيب شيماء عادل (صور)

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة "فوربس" لنجوم الرياضة العرب

احذر.. الأجهزة الإلكترونية تمثل خطورة على سلوكيات الأطفال

الصحة

دراسة جديدة: أحماض "أوميجا 3" لا تفيد القلب كثيرًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎