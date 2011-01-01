السفير الروسي بدمشق: لا توجد تشكيلات موالية لإيران في جنوب سوريا

صرّح السفير الروسي في دمشق، ألكسندر كينشاك، بأنه لا توجد في جنوب سوريا تشكيلات مسلحة موالية لإيران.



ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الرسية، عن كينشاك قوله، على هامش اجتماع السفراء مع الرئيس الروسي في موسكو، اليوم الخميس: "لقد تم حل هذه المسألة، ولا توجد في الجنوب السوري تشكيلات موالية لإيران"، مضيفا أنه تم الإعلان عن هذا علنا.



ويستمر النزاع المسلح في سوريا منذ مارس 2011، وتتم مناقشة تسوية الأزمة في أستانة وجنيف، حيث تم التوصل لاتفاقات حول إيجاد مناطق خفض التصعيد، وبدء حوار لحل الأزمة بين الحكومة السورية وقوى المعارضة، بضمانة روسيا وإيران وتركيا.



ومع تقدم الجيش السوري في الجنوب السوري، وسيطرته على المناطق المحاذية للمنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل، تطالب تل أبيب بإبعاد القوات الإيرانية أو المجموعات الموالية لها عن منطقة الحدود، لما تمثله من خطر على أمنها.