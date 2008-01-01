القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:01 ص

ويل سميث و"هوندا" يجتمعان من أجل "صندوق الحالمين"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2253571

أعلن وكيل الدولي الياباني السابق، كيسوكي هوندا، اليوم الأربعاء، انغماس لاعبه في الأعمال الخيرية وتأسيس صندوق للاستثمار يعنى بالاهتمام بالشركات الناشئة التي تعالج المشاكل الاجتماعية بالتعاون مع النجم الأميركي، ويل سميث، ويأمل "صندوق الحالمين" الذي تأسس في أبريل الماضي في لوس أنجليس أن يجذب 100 مليون دولار من مستثمرين عدة، من بينهم نومورا القابضة وهي شركة مالية يابانية.

وأعلن لاعب الوسط المهاجم هوندا، في بيان نشرته الشركة التي تدير أعماله: "أريد أن أحسن حياة الناس في الولايات المتحدة الاميركية واليابان وفي العالم بفضل صندوق الحالمين".

وكان لاعب فريق ميلان الإيطالي السابق (2014-2017) أعلن اعتزاله اللعب دوليا في بداية الشهر الحالي بعد الخروج المؤلم لمنتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 أمام بلجيكا
(2-3)، بعدما كان تقدم بهدفين قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية.

ونشر هوندا، البالغ 32 عاما، في حسابه على "تويتر" بدون الكثير من التفاصيل "أريد أن أواجه تحديا جديدا"، وأشار هوندا أنه بدأ "بالتفكير بوسيلة من اجل مساعدة الاشخاص"، بعدما علم قبل أعوام، وتحديدا عندما كان يلعب في نادي فينلو الهولندي (2008-2009)، ان العديد من اللاعبين يرسلون نصف مرتباتهم من أجل دعم عائلاتهم المحتاجة في أفريقيا وأميركا الجنوبية.

وأكد البيان ان الصندوق المالي الجديد سيجمع بين المستثمرين اصحاب الخبرة في تمويل الشركات الاميركية الصغيرة على غرار "أوبر" أو "سبايس اكس"، وقال أحد المتحدثين باسم شركة نومورا القابضة، بدون أن يحدد مبلغ المساهمة "بالاستثمار بصندوق الحالمين، توسع شركة نومورا نطاق عملها، مع امكانية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالشركات العامة في الحقول الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية"، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل تشير إلى كيفية التعاون بين هوندا وسميث، الذي ترشح مرتين لنيل جائزة الاوسكار التي تمنح لأفضل ممثل، ولكن الأخير صنف المهاجم الياباني من "بين اللاعبين الأروع" في كأس العالم في روسيا، وقال "أحب أفكاره وهو رجل جيد".

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

سعر الدولار فى شركات الصرافة اليوم الأربعاء 18/ 7/ 2018

الليلة.. على الحجار يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

إجراءات وشروط الحصول على "قرض الزواج"

إسرائيل تُهدد بحرب واسعة على غزة إذا لم يتوقف إطلاق "البالونات"

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

شلل مروري أعلى كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

شلل مروري أعلى كوبري فيصل بسبب زيادة الأحمال

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

تصدير مواشي مريضة إلى المغرب

إيران تعتزم تربية التماسيح

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

اكتشاف 12 قمرًا جديدًا يدورون حول المشتري

سريلانكا تعتقل أب يرضع طفله "بيرة"

حيل بسيطة لإيقاف التعرق فى الطقس الحار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎