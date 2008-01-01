ويل سميث و"هوندا" يجتمعان من أجل "صندوق الحالمين"

أعلن وكيل الدولي الياباني السابق، كيسوكي هوندا، اليوم الأربعاء، انغماس لاعبه في الأعمال الخيرية وتأسيس صندوق للاستثمار يعنى بالاهتمام بالشركات الناشئة التي تعالج المشاكل الاجتماعية بالتعاون مع النجم الأميركي، ويل سميث، ويأمل "صندوق الحالمين" الذي تأسس في أبريل الماضي في لوس أنجليس أن يجذب 100 مليون دولار من مستثمرين عدة، من بينهم نومورا القابضة وهي شركة مالية يابانية.



وأعلن لاعب الوسط المهاجم هوندا، في بيان نشرته الشركة التي تدير أعماله: "أريد أن أحسن حياة الناس في الولايات المتحدة الاميركية واليابان وفي العالم بفضل صندوق الحالمين".



وكان لاعب فريق ميلان الإيطالي السابق (2014-2017) أعلن اعتزاله اللعب دوليا في بداية الشهر الحالي بعد الخروج المؤلم لمنتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 أمام بلجيكا

(2-3)، بعدما كان تقدم بهدفين قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية.



ونشر هوندا، البالغ 32 عاما، في حسابه على "تويتر" بدون الكثير من التفاصيل "أريد أن أواجه تحديا جديدا"، وأشار هوندا أنه بدأ "بالتفكير بوسيلة من اجل مساعدة الاشخاص"، بعدما علم قبل أعوام، وتحديدا عندما كان يلعب في نادي فينلو الهولندي (2008-2009)، ان العديد من اللاعبين يرسلون نصف مرتباتهم من أجل دعم عائلاتهم المحتاجة في أفريقيا وأميركا الجنوبية.



وأكد البيان ان الصندوق المالي الجديد سيجمع بين المستثمرين اصحاب الخبرة في تمويل الشركات الاميركية الصغيرة على غرار "أوبر" أو "سبايس اكس"، وقال أحد المتحدثين باسم شركة نومورا القابضة، بدون أن يحدد مبلغ المساهمة "بالاستثمار بصندوق الحالمين، توسع شركة نومورا نطاق عملها، مع امكانية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالشركات العامة في الحقول الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية"، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.



ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل تشير إلى كيفية التعاون بين هوندا وسميث، الذي ترشح مرتين لنيل جائزة الاوسكار التي تمنح لأفضل ممثل، ولكن الأخير صنف المهاجم الياباني من "بين اللاعبين الأروع" في كأس العالم في روسيا، وقال "أحب أفكاره وهو رجل جيد".