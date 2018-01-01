بالصور.. حفل ياسمين على بمسرح قرطاج الدولى

وسط حضور جماهيري ضخم استطاعت المطربة المصرية ياسمين علي، أن تبهر الجمهور التونسي بأروع الأغاني الطربية القديمة، وأيضًا أغانيها الخاصة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس لدورته الـ54، وذلك مساء أمس الثلاثاء.



وقدمت "ياسمين" مجموعة من الأغاني الطربية المختلفة، ومنها: "لولا الملامة، في يوم وليلة، كلمات، حلوة يابلدي، الأطلال"، وأيضًا غنت "ياسمين" من أغانيها الخاصة أغنيتي "حب زمان" و"اتفائلوا بالخير".



كما حرصت ياسمين علي، أن تقدم ميدلي من الأغاني التونسية الشئ الذي أبهر الجمهور التونسي، أنها تتقن الغناء باللغة التونسيه بكل احترافية وسلاسة.



يُذكر أن ياسمين علي، هي المطربة المصرية الوحيدة، التي تمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي لدورته الـ54 لسنة 2018.