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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:43 م

الشرطة تحرر والدة لاعب برازيلى شهير من الخطف

، تايسون
، تايسون
dostor.org/2253302

أعلنت الشرطة في ولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل، تحرير والدة نجم كرة القدم، تايسون، من مجموعة مسلحة اختطفتها.

وقال المسؤول في الشرطة المدنية، رافائيل لوبيز، اليوم الثلاثاء، أن والدة المهاجم البرازيلي لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني تايسون عثر عليها في منطقة ريفية بالقرب من بلدة مونتي بونيتو، وذلك حسب قناة سكاي نيوز بالعربية.

واختطفت روزانغيلا فريدا أمس عندما فتحت الباب لمجرمين جاؤوا إلى منزلها ثم خطفها المسلحون في سيارة وفروا.

ونفذت عملية الإنقاذ الشرطة العسكرية التي تعرفت على سيارة الخاطفين وتعقبتها، واعتقلت ثلاثة رجال وامرأة، وتمكن خاطف آخر من الفرار، ولحسن الحظ كانت والدة النجم البرازيلي بصحة جيدة.

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