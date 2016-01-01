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اقتصاد
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:14 ص

ارتفاع أسعار المنازل بالصين 1% على أساس شهري في يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2252157

أظهرت حسابات لـ"رويترز" من واقع بيانات المكتب الوطني للإحصاء، التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل الجديدة بالصين زادت 1% في يونيو مقارنة مع الشهر السابق، بعد زيادة نسبتها 0.7% في مايو.

وتشير حسابات "رويترز" إلى أن النمو الشهري للأسعار هو الأعلى منذ أكتوبر 2016، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل الجديدة بالمدن الرئيسية السبعين في الصين 5%، تسارعا من زيادة نسبتها 4.7% في مايو، حين سجلت الأسعار أسرع وتيرة نمو لها في نحو عام.

واستقرت سوق العقارات الصينية تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الماضي مع تشديد صناع السياسات للقيود لكبح الفقاعات العقارية والحد من المخاطر الائتمانية.

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