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الأحد 15/يوليه/2018 - 07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2249488

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 32

مطروح 24 29

السلوم 23 31

سيوة 23 37

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

العريش 23 33

رفح 22 34

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

رأس سدر 26 36

نخل 21 36

نويبع 27 37

طابا 24 35

كاترين 19 32

الطور 27 34

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 29 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 36

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 27 39

أبوسمبل 27 38

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 27 36

أبورماد 27 37

رأس حدربة 28 37

حلايب 28 37

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