زلزال بقوة 6.2 يضرب اليمن

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال وصفته بالـ"المدمر"، قبالة السواحل اليمنية بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر.



وذكرت وكالة "رويترز" إن الزلزال، كان على بعد 213 كم، من شمال غربي جزيرة سوقطرى اليمنية في خليج عدن.



وأضافت: "لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر، نتيجة الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر".



ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أى تحذيرات فورية من إمكانية حدوث موجات مد عملاقة تسونامي عقب الزلزال.