أحمد بدير يستعد لتصوير "البيت الكبير 2"

يستعد الفنان أحمد بدير لتصوير الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "البيت الكبير"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عرض قبيل شهر رمضان الماضي.



وقال "بدير"، في تصريح لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني عقب إجازة عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أن مؤلف العمل أحمد صبحي يعكف حاليا على كتابة حلقات الجزء الثاني؛ استعدادا لانطلاق التصوير.



ومسلسل "البيت الكبير" يشارك في بطلوته كل من، الفنانة لوسى وأحمد بدير وسوسن بدر ومنذر رياحنة وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان والراقصة دينا وطارق صبرى وريم هلال ودنيا المصرى وأحمد صيام وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلي وعلى الوصال، للمؤلف أحمد صبحى، والمنتج ممدوح شاهين، والمخرج محمد النقلي.