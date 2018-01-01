القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
فن
الأحد 15/يوليه/2018 - 04:28 ص

أحمد بدير يستعد لتصوير "البيت الكبير 2"

الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير
حسن أمين
dostor.org/2249479

يستعد الفنان أحمد بدير لتصوير الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "البيت الكبير"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عرض قبيل شهر رمضان الماضي.

وقال "بدير"، في تصريح لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني عقب إجازة عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أن مؤلف العمل أحمد صبحي يعكف حاليا على كتابة حلقات الجزء الثاني؛ استعدادا لانطلاق التصوير.

ومسلسل "البيت الكبير" يشارك في بطلوته كل من، الفنانة لوسى وأحمد بدير وسوسن بدر ومنذر رياحنة وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان والراقصة دينا وطارق صبرى وريم هلال ودنيا المصرى وأحمد صيام وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلي وعلى الوصال، للمؤلف أحمد صبحى، والمنتج ممدوح شاهين، والمخرج محمد النقلي.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

منذ أقل من شهر

صور.. دنيا عبدالعزيز في أحدث إطلالتها

منذ أقل من شهر

عمرو عبدالجليل يكشف "الإفيه" المحذوف من مسلسل طايع (فيديو)

منذ شهر

بالصور.. عائشة بن أحمد في ضيافة "الدستور"

منذ أقل من شهرين

خالد يوسف يؤكد حصوله على تصريح عرض "كارما" بدون حذف (فيديو)

منذ أقل من شهرين

21 يونيو.. محمد صبحى يعود للمسرح بـ"غزل البنات"

الآن

دعوى قضائية تطالب أمير قطر بـ150 مليون دولار

6 كتب يرشحها أوباما لقرائه: كاتب عربي في القائمة

متحدث النواب: قانون الإدارة المحلية سيتم إعادة مداولته في الانعقاد المقبل

اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة في غزة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

زلزال بقوة 6.2 يضرب اليمن

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

زلزال بقوة 6.2 يضرب اليمن

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

كشكول

اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

جامعة الأزهر تنفي تطبيق الكتاب الإلكتروني العام المقبل

مدير "التعليم" بجامعة الأزهر: اعتمدنا نتيجة اللغة العربية بـ"الدراسات الإسلامية"

محاولات لجذب الطلاب للدراسة في معاهد الأزهر

جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعلن قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل

الأمصار

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

في عيد ميلاده الـ 69.. محمد بن راشد.. رحلة فارس دبي وحكيمها

أسترالي يفوز باليانصيب 5 مرات في 3 أشهر

مهرجان عالمي بالنمسا.. فنانون يحولون أجساد البشر إلى لوحات فنية

هيفاء وهبي ورولا سعد.. الحرب التي أشعلها رجل ولم تحسمها المحاكم

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

نمر أمريكى يهرب من قفصه ويرتكب مجزرة بحديقة حيوان

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والقنوات الناقلة

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

مقالات الرأي
محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

محمد العسيري

​ عبدالعظيم عبدالحق.. الهارب من الأيام

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎