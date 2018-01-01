6 كتب يرشحها أوباما لقرائه: كاتب عربي في القائمة

رشّح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 6 كتب لمتابعية للاستمتاع بقراءتها في أوقات عطلة الصيف، جاء أبرزها رواية العودة لكاتب عربي هو الروائي الليبي هشام مطر.



ووصف الرئيس الأمريكي السابق ترشيحاته من الكتب بأنها لعدد من افضل الكتاب والمفكرين في أفريقيا كل واحد منهم ينير عالمنا بطرق قوية وفريدة.



"عودة".. للكاتب الليبي هشام مطر



وصفَ باراك أوباما رواية "العودة"، للكاتب الليبي هشام مطر، بأنها مذكرات مكتوبة بشكل جميل تُظهر بمهارة التاريخ الحديث لليبيا، عبرَ محاولة الكاتب العثور على والده الذي اختفى في سجون الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.



فاز هشام مطر بجائزة بوليتزر عنها في أبريل عام 2017 التي صدرت أولًا باللغة الانجليزية عن دار نشر راندوم هاوس.



"طريق طويل إلى الحرية".. لمانديلا



"رشّح باراك أوباما لمتابعيه كتاب "طريق طويل إلي الحرية" لنيلسون مانديلا واصفًا حياة مانديلا بأنها من القصص الملحمية في القرن العشرين".



وأضاف أن الكتاب يتتبع حياة مانديلا بداية من القرية الصغيرة التي ولد بها، مرورًَا بسنواته الثورية، التي انتهت بسجنه الطويل، قبل أن يصبح رئيسًا موحد، وقائدًا، ورمزًا عالميًا.





"أشياء تتداعى" لـ"تشينوا أتشيبي"



اختار أوباما رواية للكاتب النيجيري "تشينوا أتشيبي" معتبرًا إيّاها "رواية كلاسيكية من الأدب العالمي، ترسم صورة للمجتمع التقليدي في صراعه مع النفوذ الأجنبي، بداية من المبشرين المسيحيين، حتى الاستعمار البريطاني، إلا وهي رواية" أشياء تتداعي".



أضافَ"أوباما" أن الرواية "تحفة فنية ألهمت أجيالًا من الكتّاب، ليس في نيجيريا وحدها، بل عبر إفريقيا والعالم كله".



"العالم كما هو" لـ "بن رودس"



تصدر كتاب"العالم كما هو" لمؤلفه"بن رودس" المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال عهد أوباما، قائمة ترشيحات "باراك أوباما" لمتابعيه خلال عطلة الصيف.



عن المؤلف يقول أوباما "واحد من القلائل الذين كانوا معي منذ بداية الحملة الرئاسية الأولى"، معتبرًا كتابه واحدًا من أذكى الإصدارات وأكثرها إقناعا".



"أميريكانا".. للكاتبة النيجيرية تشيماماندا أديتشي



رشح أوباما رواية "أميريكانا" للمؤلفة النيجيرية "تشيماماندا أديتشي"، وهي الكاتبة الحاصلة علي عدد من الجوائز دولية، وهي الرواية التي وصفها "أوباما" بأنها "يثير أسئلة عن حياة المغتربين الأفارقة، خاصةً ما يتعلق بالعرق والانتماء والبحث عن الهوية والوطن".

وتدور الرواية حول قصة شاب وفتاة من نيجيريا يحاولان التوجه إلى الولايات المتحدة.



"حبة قمح".. للكاتب الكيني"نغوغو واثيونغو"



آخر ترشيحات الرئيس الأمريكي الأسبق كانت رواية "حبة قمح" للكاتب الكيني نغوغو واثيونغو،

حي تتناول الرواية وقائع مهمة أدت إلى استقلال كينيا في فترة السبعينيات.