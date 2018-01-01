القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
الثقافة
السبت 14/يوليه/2018 - 11:21 م

6 كتب يرشحها أوباما لقرائه: كاتب عربي في القائمة

باراك أوباما
باراك أوباما
حسام الضمراني
dostor.org/2249390

رشّح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 6 كتب لمتابعية للاستمتاع بقراءتها في أوقات عطلة الصيف، جاء أبرزها رواية العودة لكاتب عربي هو الروائي الليبي هشام مطر.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق ترشيحاته من الكتب بأنها لعدد من افضل الكتاب والمفكرين في أفريقيا كل واحد منهم ينير عالمنا بطرق قوية وفريدة.

"عودة".. للكاتب الليبي هشام مطر

وصفَ باراك أوباما رواية "العودة"، للكاتب الليبي هشام مطر، بأنها مذكرات مكتوبة بشكل جميل تُظهر بمهارة التاريخ الحديث لليبيا، عبرَ محاولة الكاتب العثور على والده الذي اختفى في سجون الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

فاز هشام مطر بجائزة بوليتزر عنها في أبريل عام 2017 التي صدرت أولًا باللغة الانجليزية عن دار نشر راندوم هاوس.

"طريق طويل إلى الحرية".. لمانديلا

"رشّح باراك أوباما لمتابعيه كتاب "طريق طويل إلي الحرية" لنيلسون مانديلا واصفًا حياة مانديلا بأنها من القصص الملحمية في القرن العشرين".

وأضاف أن الكتاب يتتبع حياة مانديلا بداية من القرية الصغيرة التي ولد بها، مرورًَا بسنواته الثورية، التي انتهت بسجنه الطويل، قبل أن يصبح رئيسًا موحد، وقائدًا، ورمزًا عالميًا.


"أشياء تتداعى" لـ"تشينوا أتشيبي"

اختار أوباما رواية للكاتب النيجيري "تشينوا أتشيبي" معتبرًا إيّاها "رواية كلاسيكية من الأدب العالمي، ترسم صورة للمجتمع التقليدي في صراعه مع النفوذ الأجنبي، بداية من المبشرين المسيحيين، حتى الاستعمار البريطاني، إلا وهي رواية" أشياء تتداعي".

أضافَ"أوباما" أن الرواية "تحفة فنية ألهمت أجيالًا من الكتّاب، ليس في نيجيريا وحدها، بل عبر إفريقيا والعالم كله".

"العالم كما هو" لـ "بن رودس"

تصدر كتاب"العالم كما هو" لمؤلفه"بن رودس" المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال عهد أوباما، قائمة ترشيحات "باراك أوباما" لمتابعيه خلال عطلة الصيف.

عن المؤلف يقول أوباما "واحد من القلائل الذين كانوا معي منذ بداية الحملة الرئاسية الأولى"، معتبرًا كتابه واحدًا من أذكى الإصدارات وأكثرها إقناعا".

"أميريكانا".. للكاتبة النيجيرية تشيماماندا أديتشي

رشح أوباما رواية "أميريكانا" للمؤلفة النيجيرية "تشيماماندا أديتشي"، وهي الكاتبة الحاصلة علي عدد من الجوائز دولية، وهي الرواية التي وصفها "أوباما" بأنها "يثير أسئلة عن حياة المغتربين الأفارقة، خاصةً ما يتعلق بالعرق والانتماء والبحث عن الهوية والوطن".
وتدور الرواية حول قصة شاب وفتاة من نيجيريا يحاولان التوجه إلى الولايات المتحدة.

"حبة قمح".. للكاتب الكيني"نغوغو واثيونغو"

آخر ترشيحات الرئيس الأمريكي الأسبق كانت رواية "حبة قمح" للكاتب الكيني نغوغو واثيونغو،
حي تتناول الرواية وقائع مهمة أدت إلى استقلال كينيا في فترة السبعينيات.

6 كتب يرشحها أوباما لقرائه: كاتب عربي في القائمة
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية

منذ أقل من شهر

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر

منذ أقل من شهر

حدث غدًا.. قصة مسرحية بخط يد الإذاعى أحمد سعيد

منذ أقل من شهرين

الليلة.. مدحت صالح في سهرة رمضانية بدار الأوبرا

منذ شهرين

أشرف زكى نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ أكثر من شهرين

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

الآن

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

مسئولون مصريون لـ"الجهاد": ما يدور حول صفقة القرن أوهام

مفاجأة.. وليد فواز لم ينفصل رسميًا عن مي سليم

وزير النقل: التحقيقات ستُظهر المتسبب فى الحادث.. والمعلومات الأولية «خطأ التحويلة»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

كشكول

جامعة الأزهر تنفي تطبيق الكتاب الإلكتروني العام المقبل

مدير "التعليم" بجامعة الأزهر: اعتمدنا نتيجة اللغة العربية بـ"الدراسات الإسلامية"

محاولات لجذب الطلاب للدراسة في معاهد الأزهر

جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعلن قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل

"مبارك" يتفقد اختبارات القدرات بالتربية النوعية بالمنوفية

الأمصار

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

في عيد ميلاده الـ 69.. محمد بن راشد.. رحلة فارس دبي وحكيمها

أسترالي يفوز باليانصيب 5 مرات في 3 أشهر

مهرجان عالمي بالنمسا.. فنانون يحولون أجساد البشر إلى لوحات فنية

هيفاء وهبي ورولا سعد.. الحرب التي أشعلها رجل ولم تحسمها المحاكم

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والقنوات الناقلة

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎