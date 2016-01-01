كبار ديمقراطيي مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بعدم لقاء بوتين منفردًا

حثت مجموعة من كبار الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الرئيس دونالد ترامب على عدم عقد لقاء منفرد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ضمن جدول أعمال قمة هلسنكي المرتقبة.



وذكرت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية أن ثمانية من كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي بعثوا خطابًا لترامب، منهم السيناتور تشارلز شومر زعيم الديمقراطيين في المجلس؛ والرجل الثاني في الأقلية الديمقراطية داخل مجلس الشيوخ، السيناتور ديك دوربن؛ وكبار الديمقراطيين في لجان الاستخبارات والعلاقات الخارجية والقضاء والخدمات العسكرية وغيرها من لجان المجلس.

وجاء في الخطاب "إذا كنت تصر على لقاء الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين في هلسنكي الإثنين المقبل، فنحن نحثك على أن تضم إلى الاجتماع عددا من كبار أعضاء فريقك وآلا تلتقيه لقاءً منفردا كما هو مقرر".



وأشاروا إلى أن الرئيس الروسي أحد قدماء ضباط المخابرات الروسية المدربين وسيحضر إلى الاجتماع مستعدا بشكل جيد، وأضافوا أنه يجب أن يتواجد أمريكيون آخرون في حجرة الاجتماع؛ حاثين ترامب على الاعتماد على خبرة وخبراء وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات المركزية وغيرها من الأجهزة الأمريكية وألا يتعامل مع الأمر بمفرده.



ودعت المجموعة، ترامب إلى تناول اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في أعقاب الاتهام الرسمي الذي وجهه مستشار التحقيق الخاص روبرت مولر أمس الجمعة إلى 12 من ضباط المخابرات الروس بالوقوف وراء قرصنة حسابات الحزب الديمقراطي عام 2016.

ودعا السيناتورات الديمقراطيون، الرئيس الأمريكي في الخطاب أيضا إلى مطالبة بوتين بتسليم الروس الذين وُجهت إليهم الاتهامات و13 روسيا آخر وجّه لهم مولر اتهاما رسميا في فبراير الماضي.

وكان ترامب قد رفض التكهنات التي ثارت في الأوساط السياسية الأمريكية بشأن عدم استعداده لقاء بوتين في إحدى الفعاليات منذ أيام قائلا" هل سأكون جاهزا؟ جاهز تماما. لقد ظللت أجهز لهذا الأمر طوال حياتي".