العثور على كتب نادرة "مُسممة" فى مكتبة جامعة كوبنهاجن

عثر علماء دانماركيون على ثلاثة كتب نادرة مغطاة بسم مميت يرجع تاريخها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، حيث تم العثور على هذه الكتب فى مكتبة جامعة "كوبنهاجن"، حيث كشف تحليل الأشعة السينية للكتب عن وجود تركيز كبير من الزرنيخ على أغلفة هذه الكتب.



وتم فحص الكتب بدقة لأنه قد سبق وتم اكتشاف أجزاء من مخطوطات تعود إلى العصور الوسطى تم استخدامها فى صنع أغلفة لهذه الكتب التى تم العثور عليها مؤخرا.



وفى محاولة لتحديد النصوص اللاتينية المستخدمة، وجد العلماء صعوبة فى القراءة بسبب الطبقة الكثيفة من الطلاء الأخضر التى حجبت الأحرف.



وكشفت دراسة هذه الطبقات الصباغية الخضراء أنها من الزرنيخ – وهو واحد من أعلى المواد سمية فى العالم.



وقال "كاير لوند راسموسن"، الأستاذ المشارك فى جامعة "كوبنهاجن":" فى اللحظة التى وضعنا فيها حزمة الأشعة السينية على السطح الأخضر شاهدنا كميات هائل من الزرنيخ.. ومن المرجح أنه تم وضعه على الكتب لحمايتها من الحشرات".



ومن المقرر رقمنة المحتوى العلمى للكتب للحد من التعامل البشرى معها.